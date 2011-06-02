Генпрокуратура таємно почала процедуру ексгумації тіла Чорновола

Київ. 2 червня. УНІАН. Генеральна прокуратура таємно почала процедуру ексгумації тіла Вячеслава Чорновола.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України, за словами сестри В.Чорновола Валентини, сьогодні вона пішла покласти квіти на могилу В.Чорновола, як робить це традиційно через день. «Підходжу і бачу, що асфальтна доріжка розкопана від могили. Я зрозуміла, що це підкоп, щоб витягнути труну. Я одразу ж кинулась в дирекцію цвинтаря. Директор, не змигнувши оком, заспокоїв мене, що це замінювали потрісканий асфальт.

Я повернулась до могили, оглянула її - і зрозуміла, що директор мене надурив», – сказала В.ЧОРНОВІЛ.

«Тоді я повернулась у дирекцію. Співробітники сказали мені, що директора вже немає, почали вимагати посвідчення особи і свідоцтво про смерть. ”Що ви кричите?” - питають. Я кажу: ”Кричу, бо ви брешете”. Пізніше з’ясувалось, що директор насправді був на місці. Мене почали заспокоювати і говорити, що є такі речі, про які треба, щоб ніхто не знав», – додала вона.

На її думку, якби хотіли зробити ексгумацію таємно - зняли б невеликий відрізок асфальту і замаскували б цю ділянку. «А так - це було зроблено відверто цинічно», – сказала В.ЧОРНОВІЛ.