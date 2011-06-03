Помічник вихователя крала в дітей золоті прикраси

Одеса. 3 червня. УНІАН. 1 червня до чергової частини Таїровського відділення міліції міста Одеси надішли три заяви від одеситів про те, що їх малолітні діти віком 4 роки з дитячого садку повернулись без золотих прикрас, які були на них.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, співробітники міліції розпочали розшукові заходи по встановленню незвичайного крадія, який ризикнув зняти прикраси з дітей.

У дитячому садку поспілкувавшись з вихователем та помічником вихователя співробітники міліції помітили дещо дивну поведінку зі сторони 26-річної жінки, яка допомагала вихователю з дітьми. Дівчину було запрошено до районного відділу міліції, де вона й надала правоохоронцям правдиві свідчення, що в денний час вона зняла з вух 4-річної дівчинки золоті сережки та з двох хлопчаків того ж віку золоті ланцюжки з хрестиками.

На даний час правоохоронцями приймаються заходи щодо вилучення речових доказів – золотих прикрас.

Затримана знаходиться у районному відділі міліції. Відносно неї слідчим відділом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ст. 185 «Крадіжка» КК України.