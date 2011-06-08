На Тернопільщині матір заколола дитину ножем і скинула в річку

Тернопіль. 8 червня. УНІАН. На Тернопільщині 22-річна жінка заколола ножем новонароджену дитину, після чого кинула немовля у річку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, спочатку до чергової частини Чортківського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що на березі річки Серет знайдено тіло немовляти. Оглянувши місце знахідки, оперативники одразу ж взялися розшукувати породіллю.

«Дитинка, як засвідчила експертиза, народилася доношеною і живою. Про те, що смерть немовляти була насильницькою, свідчили численні ножові поранення на тілі», – розповів перший заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Валерій ЗАГОРОДНІЙ.

Невдовзі правоохоронці затримали породіллю. За словами жінки, вагітність для неї була небажаною і вона всіляко намагалася приховати свій стан не тільки від знайомих, а й від рідних. А коли народилася дитина, вирішила її позбутися через величезну образу на батька дитини – свого чоловіка, який покинув її і ще й забрав зароблені жінкою гроші.

Загалом експерти нарахували на тілі немовляти 23 ножових поранення, з яких 15 – проникаючі. Аби приховати скоєний злочин, жінка загорнула мертве немовля у мішок і викинула його з моста у воду.

Проти неї порушено кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини).