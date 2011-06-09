У Криму затримано керівника «Будіндустрії»

Сімферополь. 9 червня. УНІАН. Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» - найбільший виробник цементу в Криму - заявляє про затримання голови правління комбінату Сергія ЛУК’ЯНЦЯ після проведеного співробітниками податкової обшуку компанії 7 червня.

«Станом на сьогоднішній ранок він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Сімферополі», - повідомив телефоном кореспонденту УНІАН начальник відділу з реклами і зв`язків із громадськістю «Будіндустрії» В’ячеслав КОПЬЄВ.

За його інформацією, податківці під час обшуку комбінату вилучили бухгалтерські документи і комп`ютери.

Як повідомило УНІАН джерело у податковій, посадовці підприємства підозрюються в навмисному ухиленні від сплати податків, слідчо-оперативні дії проводилися в рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

«Підприємство працює в рамках законного оподаткування», - заявив зі свого боку В.КОПЬЄВ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» є одним з найбільших виробників будівельних матеріалів на півдні України.

З моменту запуску заводу в 1960 році проведено і реалізовано понад 18 млн. тонн цементу.

На комбінаті працює близько 1 тисячі співробітників.