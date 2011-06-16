У Донецьку з «ювелірки» викрали виробів на 1 млн. грн.

Донецьк. 16 червня. УНІАН. У Донецьку невідомий з точки продажу, розташованій на другому поверсі ЦУМу, під загрозою предмета схожого на пістолет відкрито викрав золоті прикраси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, зловмисник викрав 76 ланцюжків і 24 браслети та втік. Загальна вартість викраденого понад 1 млн. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст.187 КК України (розбій, направлений на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах).