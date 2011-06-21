На Закарпатті виявили машини з відходами італійської промисловості

Ужгород. 21 червня. УНІАН. Закарпатські інспектори виявили вантажівки, які без дозволів та документів намагалися завезти на територію України відходи італійської промисловості.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, державними інспекторами відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки в пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення та відправлення Державної екологічної інспекції в Закарпатській області через порушення вимог чинного законодавства України було затримано сім транспортних засобів.

Усі ці транспортні засоби, уточнюють в екоінспекції, були затримані упродовж червня поточного року.

Чотирьом з них після пред’явлення належно оформлених документів дозволили слідувати в пункт призначення.

Дві вантажівки, за даними служби, слідували з Угорщини в Україну з вантажем «холодильне обладнання» загальною вагою 0,19 т. Проте відповідних дозвільних документів на вантаж у перевізників не виявилося.

Через це вантажівки повернуто до місця відправлення.

Крім того, за порушення вимог постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2000р. №1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів” затримано транспортний засіб, який перевозив з Італії до України 20,8 тонн «відходів синтетичних штучних волокон». Наразі вантаж затримано до пред’явлення відповідних товаросупровідних документів.