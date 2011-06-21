У Львові мати видаючи себе за доньку прийшла здавати ЗНО

Львів. 21 червня. УНІАН. Казус трапився в одному з львівських пунктів тестування під час цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Здавати тестування з математики замість доньки прийшла її матір. Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному представництві Громадянської мережі ОПОРА.

Як зазначається у повідомленні, «винятком із правил та всупереч тенденції проведення цьогорічного ЗНО стала підміна учасниці тестування її мамою на оцінюванні з математики. Факт порушення процедури був виявлений черговими під час пропуску «абітурієнтки» до пункту тестування».

У ГМ ОПОРА повідомили, що коли в «учасниці» уточнили рік народження вона вказала 1969, потім перевела ситуацію у жарт, однак зовнішньо явно не відповідала 19-річному віку своєї доньки, хоча візуально була дуже схожою на неї. «Абітурієнтку» допустили до здачі ЗНО, а після завершення роботи над тестом попросили проїхати до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО) для підтвердження особи.

«На оцінювання з біології вже прийшла дійсно учасниця, яка реєструвалася, однак після складання тесту всіляко переконувала, що саме вона складала ЗНО з математики, й відмовилася їхати до ЛРЦОЯО для підтвердження своєї особи та визнавати, що за неї проходила тестування мама», - зазначається у повідомленні.

Як прокоментувала директор ЛРЦОЯО, про подію було повідомлено у міліцію, а також передано документи справи.

«Якщо факт підміни учасника ЗНО дійсно мав місце, то результат з математики такої учасниці буде скасовано ЛРЦОЯО. Громадянська мережа ОПОРА вважає, що така міра покарання є недостатньою за серйозне порушення процедур ЗНО, а мама та донька мають бути притягнуті до адміністративної відповідальності», - наголошується у повідомленні.

