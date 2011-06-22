У Донецьку судять начальника гірничорятувальної служби

Донецьк. 22 червня. УНІАН. 21 червня Київський райсуд міста Донецька приступив до заслуховування обвинувального висновку щодо чинного начальника Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості України (ДВГРС) Сергія СМОЛАНОВА, а також ще п`ятьох підсудних - колишніх і нинішніх посадовців ДВГРС – Анатолія ЗАПОЛЬСЬКОГО, Олександра АНОХІНА, Ігоря СМОЛАНОВА, Ігоря ЄФИМЕНКА й Анатолія ПИЛИПЕНКА.

Усі підсудні звинувачуються за статтею 273 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах», внаслідок чого на шахті імені Засядька в місті Донецьку в грудні 2007 року загинули 5 рятувальників.

Суддя Володимир КОВАЛЕНКО на прохання адвокатів підсудних заборонив прибулим на засідання тележурналістам вести відеозйомку процесу. Адвокати аргументували прохання тим, що «суду потрібно працювати в обстановці об`єктивності і спокою». «Можливо, коли оголошуватиметься вирок, ми дозволимо, а на даному етапі відеозйомка небажана», - сказали адвокати.

Сторони процесу погодилися з пропозицією судді вести процес російською мовою. Адвокати також попросили суд вести повний технічний аудіозапис процесу.

Підсудні й адвокати заявили суду, що хочуть заслуховувати текст обвинувального висновку в повному обсягу, і суд це прохання також задовольнив.

Після цього державні обвинувачі Володимир МІНЕНКОВ і Микола САЄНКО приступили до почергового читання обвинувального висновку, яке тривало впродовж шести годин з півторагодинною перервою.

В обвинувальному висновку містилися докладні відомості про те, які обставини передували аваріям на шахті імені Засядька в грудні 2007 року, а також дії підсудних під час ліквідації аварій. Крім того, держобвинувачі зачитували медичні подробиці травм усіх 125 постраждалих і загиблих під час вибухів.

Завершити читання обвинувального висновку 21 червня держобвинувачі не встигли. Суддя змушений був їх перервати близько 17.00 «у зв`язку із закінченням робочого дня».

Суддя порадився з адвокатами і стороною держобвинувачення і виніс ухвалу зробити перерву на місяць у розгляді справи - до 22 липня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2011 року в Донецьку відбулося попереднє судове засідання у справі начальника Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України (ДВГРС) С.СМОЛАНОВА, а також колишніх і нинішніх посадовців ДВГРС – А.ЗАПОЛЬСЬКОГО, О.АНОХІНА, Ігоря СМОЛАНОВА, Ігоря ЄФИМЕНКА і Анатолія ПИЛИПЕНКА. На попередньому засіданні сторони процесу виступили перед судом з клопотаннями. Так, адвокат С.СМОЛАНОВА Павло БУКШТЕЙН заявив клопотання змінити запобіжний захід своєму підзахисному – замінити підписку про невиїзд грошовою заставою у розмірі 51 тисяча гривень.

Адвокат аргументував необхідність зміни запобіжного заходу тим, що у С.СМОЛАНОВА, як діючого начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України часто за родом служби виникає необхідність виїхати з Донецька до того чи іншого міста, наприклад, до Луганської області, проте підписка про невиїзд не дозволяє цього зробити.

Крім того, підсудний О.АНОХІН клопотав перед судом про відміну ухвали слідчого у справі про усунення його з посади, через що він втратив роботу, зазнає труднощів, має проблеми із здоров`ям і не може повноцінно утримувати сім`ю.

У відповідь на це деякі постраждалі заявили клопотання не змінювати С.СМОЛАНОВУ запобіжний захід, а також усунути з посад його і всіх підсудних. Представник держобвинувачення позицію постраждалих підтримав.

Суддя віддалився в дорадчої кімнати для ухвалення рішення і за годину оголосив: відповідно до чинного законодавства всі заявлені сторонами процесу клопотання задоволенню не підлягають.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2010 року Генеральна прокуратура України порушила проти начальника Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби України С.СМОЛАНОВА кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах» за фактом аварії на шахті імені Засядька в 2007 році, в результаті якого загинули 5 рятувальників. 11 листопада 2010 року в Донецьку С.СМОЛАНОВ був затриманий співробітниками Генеральної прокуратури України, які пред`явили йому звинувачення, а відтак доставили до Лук’янівського СІЗО м. Києва. 12 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва виніс С.СМОЛАНОВУ запобіжний захід у вигляді арешту.

Наприкінці березня 2011 року, після закінчення ознайомлення з матеріалами справи С.СМОЛАНОВИМ, слідчий Генпрокуратури України ухвалив рішення випустити обвинувачуваного на підписку про невиїзд. Після цього С.СМОЛАНОВ перебував на лікуванні в лікарні, а потім повернувся до виконання посадових обов`язків.