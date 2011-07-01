На Тернопільщині ветлікар давав «добро» на неякісні продукти

Тернопіль. 1 липня. УНІАН. На Тернопільщині порушили кримінальну справу проти ветеринарного лікаря, який умисно допустив партію зіпсованого молока для виробництва сиру.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Тернопільський міжрайонний природоохоронний прокурор Володимир СОКОЛИШИН, дослідчою перевіркою встановлено, що один з ветлікарів Теребовлянської районної державної лікарні ветеринарної медицини впродовж серпня 2010 року видавав ветеринарні свідоцтва із неправдивими даними. Зокрема медик, зловживаючи службовим становищем, видав приватному підприємству з виробництва сиру з сусіднього району три ветеринарних свідоцтва, до яких вніс завідомо неправдиві дані.

У документах зазначалось, що відповідність молока підтверджена експертним висновком від 27 серпня 2010 року Тернопільської регіональної лабораторії ветмедицини. Насправді ж висновок експерта був негативним, молоко було непридатним для виготовлення сиру і становило небезпеку для можливих споживачів.

Стосовно ветлікаря порушено Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

