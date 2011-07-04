У Києві - семінар на тему взаємодії ЗМІ та охоронних структур

Київ. 4 липня. УНІАН. Міжвідомча робоча група розгляне конфліктні ситуації між журналістами та представниками правоохоронних відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК сьогодні у Києві під час семінару на тему взаємодії ЗМІ та охоронних структур.

Д.ЧЕПАК сказала, що семінар «Взаємодія зі ЗМІ: безпека журналістів та особливості роботи охоронних служб – український та міжнародний досвід» є першим заходом у межах програми «Відкрита розмова», яку ініціювала прес-служба Президента.

За словами прес-секретаря глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, метою цієї програми є обговорення питань взаємодії українських мас-медіа та державної охорони.

Як повідомила Д.ЧЕПАК, найближчим часом планується створення та проведення засідання вищезгаданої робочої групи, до якої увійдуть представники правоохоронних відомств, громадських організацій та журналісти.

За її словами, ця група розгляне інформацію, наведену у двох листах, які отримав Президент: від голови Національної спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА та від Інституту масової інформації, який передала головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Олена ПРИТУЛА.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ утворити із залученням представників відповідних державних органів робочу групу для вивчення ситуації щодо забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності в Україні. Таке доручення було підписано Президентом на звернення журналістів щодо випадків перешкоджання їхній професійній діяльності.

30 червня В.ПШОНКА направив лист на адресу Президента, у якому повідомив про перші результати виконання доручення з вивчення ситуації щодо забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності у державі за зверненнями О.ПРИТУЛИ та І.ЛУБЧЕНКА.

У листі до Президента генпрокурор зауважив, що зараз працює робоча група у складі представників Генпрокуратури, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Нацради з питань телебачення і радіомовлення та Державного комітету телебачення і радіомовлення. «Робочою групою ретельно перевіряється кожен з 86 наведених у зверненнях фактів», – зауважив В.ПШОНКА.

За словами генпрокурора, на сьогодні органи прокуратури та внутрішніх справ прийняли 27 процесуальних рішень, у тому числі порушено 12 кримінальних справ і винесено 15 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

«Перевірками встановлено лише кілька фактів вчинення стосовно представників засобів масової інформації неправомірних дій у зв`язку зі здійсненням ними професійної діяльності. Так, за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста) порушено 4 кримінальні справи, з яких одну розглянуто судом, по інших триває досудове слідство», - йдеться у листі.

Усі матеріали, за якими винесено постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, витребувано до Генеральної прокуратури для перевірки їхьої законності, йдеться у листі. На сьогодні скасовано 5 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, матеріали направлено для організації додаткових перевірок.

Щодо опрацювання робочою групою більшості матеріалів стосовно інших 59 випадків, написав генпрокурор, «установлено, що вони пов`язані з питаннями фінансово-господарської діяльності ЗМІ, організаційно-розпорядчими діями їхніх керівників, зміною правового статусу закладів (внесення змін до статутів), редакційної політики окремих телеканалів тощо». Переважна більшість з них вже була предметом перевірок правоохоронних органів. На сьогодні підстав для прийняття за результатами перевірок процесуальних рішень не встановлено.