В Івано-Франківському ІТТ повісився засуджений

Івано-Франківськ. 5 липня. УНІАН. 1 липня в ізоляторі тимчасового тримання Івано-Франківського міськвідділу міліції повісився засуджений, 1989 року народження.

Як повідомили УНІАН у Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, 30 червня цього чоловіка було взято під варту в залі Апеляційного суду Івано-Франківської області після оголошення вироку. Суд визнав жителя Надвірнянського району винним у скоєнні крадіжок та втягненні у злочинну діяльність неповнолітньої особи та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки 6 місяців.

У камері ізолятора тимчасового тримання засуджений перебував сам одну добу і цього ж дня його мали допровадити в установу пенітенціарної служби для осіб, засуджених до позбавлення волі.

Засуджений повісився на простирадлі. Один із постових міліціонерів намагався надати йому першу медичну допомогу. В ІТТ негайно викликали бригаду «швидкої допомоги», однак повернути до життя самогубця не вдалося, йдеться у повідомленні.