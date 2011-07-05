ВР схвалила законопроект про правовий статус іноземців

Київ. 5 липня. УНІАН. Верховна Рада України схвалила в першому читанні проект закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 300 народних депутатів з 386 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується визначити права і обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, встановити порядок їх в’їзду в Україну та виїзду з України, їх відповідальність.

Згідно із проектом, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією України, законами та міжнародними договорами України.

Також, відповідно до проекту, кожен іноземець та особа без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування мають право на визнання їх правосуб’єктності та основних прав і свобод людини; права іноземців та осіб без громадянства є невідчужуваними та непорушними; іноземцям та особам без громадянства гарантується право знати свої права і обов’язки тощо.

Законопроектом пропонується визначити, що іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Окрім того, пропонується встановити, що іноземці та особи без громадянства зобов’язані неухильно додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.