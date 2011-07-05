Посадовця Южноукраїнської ДПІ затримали за хабар

Миколаїв. 5 липня. УНІАН. Одного із заступників начальника Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції затримали за хабарництво.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на Миколаївщині за матеріалами УБОЗ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно одного із заступників начальника Южноукраїнської об’єднаної Державної податкової інспекції.

Він вимагав та отримав 10 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за непроведення перевірки його підприємницької діяльності.

Посадовця затримано.

