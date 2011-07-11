На Вінниччині через ігри з гвинтівкою 5-річний хлопчик втратив око

Вінниця. 11 липня. УНІАН. У місті Іллінці Вінницької області двоє дітей, 11 і 5 років грались із гвинтівкою, в результаті менший хлопчик залишився без ока.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, пневматична гвинтівка ”Іж-38” належить батьку старшого хлопця, який дозволяв сину гратись зі зброєю.

Діти на подвір’ї зробили мішень з металевого листа та на відстані 5 м по черзі стріляли. Коли 11-річний хлопчик влучив у мішень, пуля зрикошетила і потрапила у ліве око малюку.

Каретою швидкої допомоги постраждалого було доставлено до Вінницької обласної дитячої лікарні. Врятувати око лікарям не вдалося.