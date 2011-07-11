У Києві продавець магазину привласнила 1 кг виробів із золота

Київ. 11 липня. УНІАН. Працівники відділу по боротьбі з економічними злочинами Дніпровського райуправління столичної міліції зібрали матеріали стосовно 33-річної продавщиці ювелірного відділу одного з відомих торгових центрів, яка скористалася вільним доступом до цінного товару, і на момент перевірки встигла привласнити досить велику його кількість – на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

Перевіркою встановлено, що громадянка з січня по липень 2011 року, оскільки була матеріально-відповідальною особою, вчинила привласнення товарно-матеріальних цінностей, що належать відділу, де вона працювала, у кількості 246 одиниць, загальною вагою понад 1 кг.

За зібраними матеріалами слідчим відділом Дніпровського РУ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). За нею любителька ювелірних виробів може отримати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років та конфіскацією майна.

Жінку затримано в порядку ст. 115 КПК України, за дві доби її було взято під варту.