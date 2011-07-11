На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом на 7 тис. грн.

Херсон. 11 липня. УНІАН. Під час проведення рейдової перевірки на акваторії Дніпра, поблизу міста Нова Каховка, державними інспекторами затримано групу з 5 браконьєрів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Херсонській області затримані браконьєри в нічний час здійснювали вилов риби в нерестовий період забороненим знаряддями лову.

Зокрема, в сітках затриманих виявлено 297 штук оселедцю, карасю і тарані.

За розрахунками інспекції розміру шкоди державі від незаконного лову риби становить 6885 грн.

Для вжиття заходів прокурорського реагування матеріали перевірки направлено до Херсонської міжрайонної природоохоронної прокуратури.