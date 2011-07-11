На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом на 7 тис. грн.
16:04, 11 липня 2011Кримінал
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В сітках - оселедець, карась, тарань
Херсон. 11 липня. УНІАН. Під час проведення рейдової перевірки на акваторії Дніпра, поблизу міста Нова Каховка, державними інспекторами затримано групу з 5 браконьєрів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Херсонській області затримані браконьєри в нічний час здійснювали вилов риби в нерестовий період забороненим знаряддями лову.
Зокрема, в сітках затриманих виявлено 297 штук оселедцю, карасю і тарані.
За розрахунками інспекції розміру шкоди державі від незаконного лову риби становить 6885 грн.
Для вжиття заходів прокурорського реагування матеріали перевірки направлено до Херсонської міжрайонної природоохоронної прокуратури.
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