На російсько-українському кордоні багатокілометрові пробки

Москва. 15 липня. УНІАН. У міжнародних автомобільних пунктах пропуску на російсько-українській ділянці кордону утворилися багатокілометрові пробки.

Про це повідомляє російський телеканал «Росія 24».

«Із 29 червня російські митники отримали додаткові контрольні функції, й тепер у далекобійників йде по дві доби на процедури, які зазвичай займали близько години. З кожним днем черги лише збільшуються», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібна ситуація склалася в пунктах пропуску в Білгородській, Курській і Воронезькій областях, але найскладніша - на Брянській ділянці державного кордону. За підрахунками самих перевізників, черги на оформлення тут очікують майже 200 фур.

Як повідомили УНІАН у Центральному управлінні Митної служби Росії, з 29 червня 2011 року набув чинності закон від 28.12.2010 № 394 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв`язку з передачею повноважень зі здійснення окремих видів державного контролю митним органам Російської федерації». Цей федеральний закон передбачає передачу митним органам РФ повноважень із транспортного, ветеринарного й фітосанітарного контролю, у зв`язку з чим із початку липня спостерігається напружена ситуація в міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) на російсько-українському кордоні.

«Для нормалізації ситуації, що склалася, Центральним митним управлінням до прикордонних митниць були відряджені посадовці з інших митниць регіону. Особливо напруженою була ситуація в Брянській митниці, але на даний момент спостерігається позитивна динаміка в зміні ситуації», - йдеться в повідомленні.

Також з метою підтримки максимально можливої пропускної спроможності пунктів пропуску через російсько-український кордон Центральне митне управління підготувало до Федеральної митної служби свої пропозиції про збільшення штатної чисельності в прикордонних митних органах Управління.

Російські митники рекомендують учасникам ЗЕД аби уникнути необгрунтованих простоїв транспортних засобів корегувати транспортно-логістичні потоки й перенаправляти транспортні засоби, враховуючи на інформацію про завантаженість міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

Інформація про завантаженість автомобільних пунктів пропуску в регіоні діяльності Білгородської, Брянської, Воронезької та Курської митниць щодня розміщується на офіційному сайті Центрального митного управління.