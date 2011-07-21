На Запоріжжі затримано групу хабарників-посадовців

Запорізька область. 21 липня. УНІАН. У Запорізькій області правоохоронці викрили хабарників, які систематично вимагали та отримували хабарі за встановлену законодавством обов'язкову реєстрацію договорів оренди землі, укладених між пайовиками і сільськогосподарськими підприємствами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника начальника відділу Державного комітету земельних ресурсів Оріхівського району Запорізької області, виконуючого обов’язки начальника відділу Державного комітету земельних ресурсів Приазовського району вказаної області та землевпорядника приватного підприємства “НВФ “Кадастр”.

Вони систематично вимагали та отримували хабарі за встановлену законодавством обов'язкову реєстрацію договорів оренди землі, укладених між пайовиками і сільськогосподарськими підприємствами.

Задокументовано два факти отримання хабарів на загальну суму 11,2 тис. грн. Фігурантів затримано.