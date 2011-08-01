У Херсоні шахраї проводять «грошову реформу»

Херсон. 1 серпня. УНІАН. У Херсоні шахрайки ошукали пенсіонера на 46 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, черговою жертвою шахраїв став 86-річний пенсіонер з Комсомольського району Херсона.

Потерпілий розповів міліціонерам, що до нього додому прийшли дві жінки, які поводились дуже ввічливо. Гості представились співробітницями відділу банку, який працює саме з пенсіонерами. Спочатку невідомі розпитували дідуся про здоров’я та життя, потім стали розповідати про політичну ситуацію в країні, грошову реформу та нібито необхідність міняти гроші старого зразка на нові. Жінки показали заявнику пакет з грошима і попросили віддати їм усі гроші, які є в будинку. Пенсіонер віддав їм 46 тис. грн. Натомість вони передали йому пакет і сказали, що там лежить така сама кількість коштів. Після того, як жінки пішли, чоловік відкрив пакет і побачив, що замість купюр там лежить нарізаний папір.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом шахрайства.

Правоохоронці через ЗМІ попереджають мешканців похилого віку про те, що подібні шахрайські дії відносно пенсіонерів почастішали на території Херсонської області і закликають бути обачнішими.