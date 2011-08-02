Одесит здав міліції посилку з 15-ма гранатами

Одеса. 2 серпня. УНІАН. 49-річний житель Київського району Одеси несподівано отримав посилку з 15-ма гранатами, яку він приніс до райвідділу міліції, щоб правоохоронці встановили відправника небезпечного вантажу, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі суспільних зв`язків УМВС України в Одеській області.

Згідно з його поясненням, «коробку з небезпечними предметами одержано в одній з компаній, яка спеціалізується на доставці вантажів. На складі йому вивезли на піддоні кілька картонних коробок з обладнанням, яке він замовляв. Переносячи їх до багажнику автомобіля, він звернув увагу, що одна з коробок відрізняється від інших. А коли розпакував, знайшов у ній 15 гранат, маркірованих роками Першої світової війни».

За цим фактом оперативники провели перевірку, вилучивши гранати і відправивши їх на дослідження.

З`ясувалося, що вантаж вручено одеситу помилково – його належало доставити транзитом через Одесу кримському адресату. Експерти, у свою чергу, встановили, що гранати не містять вибухонебезпечної речовини – отже, є муляжами.

Водночас, відзначають в міліції, «пильність у таких випадках не зайва. Краще попередити загрозу небезпеки, щоб уникнути можливих неприємних наслідків».