На Дніпропетровщині посадовці ПП привласнили комунальне майно

Київ. 9 серпня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб приватної виробничо-комерційної фірми, які в 2008 році привласнили майно міського комунального виробничого підприємства (апарат обеззараження хлору), яке знаходилося в них на відповідальному зберіганні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Своїми діями зазначені посадовці завдали збитки вказаному підприємству на суму понад 1,6 млн. гривень.

За даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.