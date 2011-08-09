У Вінниці зловили грабіжника, який «спеціалізувався» на молодих мамах

Вінниця. 9 серпня. УНІАН. На території Замостянського району Вінниці працівники міліції затримали 20-річного молодика, якого підозрюють у скоєнні пограбувань жінок, які прогулювались з малолітніми дітьми.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, виконуючий обов’язки начальника Замостянського райвідділу міліції Віталій СТАХОВ та заступник начальника карного розшуку Сергій ДЗЬОНЬ, проїжджаючи на службовій автівці по вулиці Володимира Винниченка, побачили молодого хлопця, що перебігав дорогу на червоне світло. В його руці був якийсь предмет, а на узбіччі, звідки він тікав, стояли дві молодих жінки з дитячими колясками та гукали про допомогу.

Правоохоронці вискочили з автомобіля і почали переслідувати молодика. Його вдалось наздогнати і затримати за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Під час затримання у руках зловмисника виявили золотий ланцюжок. Ця прикраса, як з’ясувалося, належала потерпілій. Молодий хлопець виявився 20-річним непрацюючим жителем Літинського району.

Раніше хлопець не був судимий і не потрапляв в поле зору правоохоронців.

Сьогодні його підозрюють у скоєнні ще чотирьох подібних пограбувань, які були зафіксовані на території Замостянського району протягом минулого місяця. У всіх випадках потерпілими були жінки з малолітніми дітьми.

Наразі за фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч 2 ст.186 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.