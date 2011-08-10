З даху потягу «Анапа-Москва» зняли російського військовослужбовця

Донецьк. 10 серпня. УНІАН. У Донецькій області на станції Іловайськ прикордонники зняли з потягу російського військовослужбовця, який їхав на даху вагону.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НІКІТЕНКО.

За його словами, на станції Іловайськ під час прикордонного контролю потягу № 416 сполученням «Анапа–Москва» прикордонним нарядом в міжвагонному просторі зверху між вагонами було виявлено 18-річного хлопця, який назвався громадянином Російської Федерації. З документів, що засвідчують особу, порушник мав лише військовий квиток.

Затриманий розповів, що під час виконання службових обов`язків із супроводу потягу сполученням «Кострома-Новоросійськ» на невідомій йому станції залишив місце несення служби і сховався на перехідному суфле між вагонами потягу «Анапа-Москва».

«Цей хлопець хотів дістатися до Москви, а звідти до себе додому в Бологоє. Однак про те, що потяг слідує транзитом через територію України, не знав», - уточнив Е.НІКІТЕНКО.

Громадянина Росії притягнуто до адміністративної відповідальності.

Після медичного обстеження в районній лікарні Амвросіївки його було передано міліції.