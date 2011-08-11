В Енергодарі жінка із немовлям викинулася з шостого поверсу

Київ. 11 серпня. УНІАН. В Енергодарі Запорізької області 35-річна безробітна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою вбивства своєї шестимісячної доньки та самогубства, викинулася з балкона своєї квартири на шостому поверсі.

У результаті жінка та дитина отримали тілесні ушкодження, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України.

Їх було госпіталізовано до лікарні, де дитина невдовзі померла.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.