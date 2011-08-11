На Житомирщині викрили підпільну нарколабораторію

11:58, 11 серпня 2011
Кримінал
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 У гаражі виготовляли амфетамін

 Житомир. 11 серпня. УНІАН. У Житомирській області працівники УБОЗу викрили підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Як повідомив УНІАН УБОЗ УМВС України в Житомирській області Ігор ЗАЄЦЬ, міліція вилучила у 37-річного житомирянина поліетиленовий пакет амфетаміном.

Відпрацьовуючи версії щодо можливих каналів надходження наркотику, оперативники знайшли лабораторію. Вона містилася у гаражі, який належить затриманому, і спеціалізувалася на виготовленні амфетаміну.

Звідти вилучено сировину для виготовлення наркотичного засобу, обладнання і готовий амфетамін.

Кількість знайденого наркотику та його вартість не уточнюється в інтересах слідства.

Відносно затриманого, який в 2010 році вже був засуджений за аналогічний злочин й отримав умовний термін покарання, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

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