На Житомирщині викрили підпільну нарколабораторію

Житомир. 11 серпня. УНІАН. У Житомирській області працівники УБОЗу викрили підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Як повідомив УНІАН УБОЗ УМВС України в Житомирській області Ігор ЗАЄЦЬ, міліція вилучила у 37-річного житомирянина поліетиленовий пакет амфетаміном.

Відпрацьовуючи версії щодо можливих каналів надходження наркотику, оперативники знайшли лабораторію. Вона містилася у гаражі, який належить затриманому, і спеціалізувалася на виготовленні амфетаміну.

Звідти вилучено сировину для виготовлення наркотичного засобу, обладнання і готовий амфетамін.

Кількість знайденого наркотику та його вартість не уточнюється в інтересах слідства.

Відносно затриманого, який в 2010 році вже був засуджений за аналогічний злочин й отримав умовний термін покарання, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).