Жодний катер в Алушті не має дозволів на перевезення пасажирів

Київ. 11 серпня. УНІАН. Жодне маломірне судно, яке займається перевезенням пасажирів у морській акваторії біля берегів Алушти, не має дозволів на перевезення.

Про це повідомила заступник міського голови Алушти Вікторія Плотникова, яка є головою міської комісії з видачі дозволів на здійснення перевезень пасажирів, вантажів та надання інших видів послуг маломірними суднами і засобами розваги на воді.

За її словами, кілька місяців тому комісія розглянула заяви підприємців на отримання відповідних дозволів, і необхідні дозволи були видані власникам водних велосипедів, надувних човнів, гідроциклів.

Власники катерів і теплоходів дозволів не отримали, бо їхні маломірні судна не були приписані до жодного порту.

"Тому, власне кажучи, здійснюючи діяльність з перевезення пасажирів в акваторії Алушти, всі власники катерів порушували законодавство", - констатувала заступник мера.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня біля Феодосії затонув прогулянковий катер, на борту якого перебував 31 пасажир і троє членів екіпажу. Людям дивом вдалося врятуватися – 9 з них самостійно допливли до берега, всіх інших врятували два судна, які проходили неподалік.

За даними МНС, попередня причина аварії - перевантаження судна. Пасажиромісткість човна становила 12 осіб.

У липні влада оголосила, що маломірний флот Криму буде перевірений на предмет безпеки пасажирських перевезень у зв'язку з масштабною катастрофою теплохода "Булгарія" в Росії. На борту "Булгарії" перебували більше 200 людей, у тому числі близько 50 дітей. Врятувати вдалося лише 79, 122 людини загинули.

ТСН