Легковик врізався у дерево: 5 осіб загинуло

Трагедія на Одещині

Одеса. 15 серпня. УНІАН. Вчора, 14 серпня, о 14.25 поблизу с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області на автошляху Одеса - Мелітополь легковий автомобіль „Опель-Вектра” з’їхав на узбіччя і врізався у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб загинуло та одну особу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Одеської обласної лікарні. Обставини трагедії встановлюються.

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