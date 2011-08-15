Легковик врізався у дерево: 5 осіб загинуло
09:20, 15 серпня 2011Кримінал
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Трагедія на Одещині
Одеса. 15 серпня. УНІАН. Вчора, 14 серпня, о 14.25 поблизу с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області на автошляху Одеса - Мелітополь легковий автомобіль „Опель-Вектра” з’їхав на узбіччя і врізався у дерево.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб загинуло та одну особу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Одеської обласної лікарні.
Обставини трагедії встановлюються.
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