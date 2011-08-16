СБУ не дало комерсантам "хапнути" родовища корисних копалин

Київ. 16 серпня. УНІАН. У АР Крим співробітники СБУ попередили спробу незаконного заволодіння двома родовищами корисних копалин в районі Керчі – Верхній- та Нижній-Чурбашськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За попередніми оцінками геологів, у надрах цих родовищ знаходиться майже 65 млн. тонн шламів, які використовуються у стратегічних сферах промисловості. Родовища підлягають геологічній розвідці і внесені до реєстру Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин України.

За даними прес-центру, під час проведення процедури ліквідації одного з керченських підприємств, скориставшись схожістю у назвах родовищ та об’єктів, які передавалися підприємству за документами Фонду майна АР Крим, рада кредиторів цього підприємства незаконно поставила поклади корисних копалин, які належали державі, на баланс власної комерційної структури.

Під час перевірки, ініційованої СБУ, цю невідповідність у документах було виявлено, про що поінформовано Міністерство екології та природних ресурсів України.

У результаті Господарський суд м.Києва визнав незаконним відчуження покладів корисних копалин та скасував рішення комерційної структури, залишивши надра у власності держави.