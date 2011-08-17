Біля Печерського суду працюють міліцейські «групи взаєморозуміння»

Київ. 17 серпня. УНІАН. Правоохоронці проводять щодня понад 100 профілактичних бесід із учасниками масових заходів біля Печерського суду Києва.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, «завдяки їх роботі вдається уникати серйозних порушень громадського порядку».

«У місці проведення масових заходів працюють профілактичні групи працівників міліції, до складу яких входять психологи. Групи постійно проводять профілактичні бесіди із прихильниками різнополярних політичних сил щодо толерантного ставлення до опонентів, дотримання норм поведінки у громадських місцях та недопущення порушень громадського порядку. Значна кількість громадян, спілкуючись із правоохоронцями, з порозумінням ставиться до цієї роботи та поводить себе відповідним чином», - інформує УЗГ.

Як наголошується у повідомленні, вчасно втрутившись у чергову конфліктну ситуацію між опонентами та прихильниками Ю. Тимошенко, яка виникла 16 серпня близько 14.00 біля арки входу до Печерського районного суду Києва, працівники міліції локалізували та не допустили її розвитку.

«Міліція в черговий раз звертається до учасників масових заходів із проханням проявляти витримку, взаєморозуміння, повагу до опонентів та не допускати порушень громадського порядку», - зазначає Управління зв’язків з громадськістю МВС.