У Києві затримано групу наркоманів, які «бомбили» квартири

Київ. 22 серпня. УНІАН. Працівники карного розшуку Солом’янського районного управління столичної міліції затримали групу злодіїв, які обікрали понад 20 квартир.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, до складу групи входили чотири особи, серед яких була дівчина. Всі вони - наркомани з багаторічним стажем. Молоді люди грабували квартири, щоб мати гроші на придбання наркотиків. Один із членів групи вже був раніше засуджений.

Злодії користувалися послугами таксі. Один автомобіль привозив їх за обраною адресою, інший, обов’язково іншої фірми, слугував для відступу.

Дівчина першою заходила до багатоповерхівки. Вона ретельно дзвонила у кожну квартиру, адже на неї було покладено обов’язок шукати помешкання, господарів якого не було вдома. Потім інші члени злочинної групи, користуючись слюсарними інструментами, щоб не створювати багато шуму, виламували двері. Грабіжники забирали прикраси, гроші, аудіо-, відеотехніку невеликих розмірів, ноутбуки.

Оперативники майже три місяці займалися розшуком цих злодіїв.

Наразі затриманим висунуто обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка з проникненням у житло». На цей час проведені експертизи та слідчі дії доводять причетність підозрюваних до скоєння більш як 20 злочинів, 9 з яких – у Солом’янському районі.

Законодавством їм передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.