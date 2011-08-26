На Закарпатті блискавка влучила у туристів з Дніпропетровська

Київ. 16 серпня. УНІАН. Вчора на Свидовецькому хребті Карпат між горами Стог і Перший Жандарм блискавка вдарила у двох чоловіків та жінку. Остання втратила свідомість й отримала опіки спини і ніг.

"Цілий день в горах було спекотно. По обіді, десь по четвертій годині, раптово насунули хмари й почалася сильна гроза. Бив град, сипали блискавки, - розповів Степан Робчук із Ясінянського гірського пошуково-рятувального пункту. – Близько п'ятої години до мене зателефонували. Розповіли, що неподалік Драгобрату блискавка вдарила у трьох людей. За 20 хвилин я підоспів туди, дорогою викликав "швидку".

Виявилося, що в той день двоє туристів із Дніпропетровська – 23-річна Ганна та 25-річний Євген – зійшли в гори. Коли почалася гроза, туристи почали спускатися до села. Дорогою зустріли місцевих Ярослава й Василину. Люди піднімалися в гори до худоби. Всі четверо рушили вниз. За якийсь час в них вдарила блискавка. Євген із Ярославом від удару впали, Ганна втратила свідомість, Василина не постраждала.

"Ми підвезли дівчину до автодороги Ясіня-Рахів й поклали до "швидкої", яка вже їхала нам назустріч. У машині дівчині вкололи ліки. За кілька хвилин вона прийшла до тями. Зараз лікує опіки", - сказав Степан Робчук.

Gazeta.ua