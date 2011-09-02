У Донецькій області новий прокурор

Київ. 2 вересня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка представив у п'ятницю колективу прокуратури нового прокурора Донецької області Володимира Вишинського.

Як передає кореспондент УКРІНФОРМу, Віктор Пшонка висловив надію, що на новому місці новий глава обласної прокуратури проявить свої кращі якості, як він уже себе зарекомендував під час роботи прокурором міста Севастополя.

Володимир Вишинський понад 20 років працював у прокуратурі, він добре відомий у Донецьку. Віктор Пшонка відверто зізнався, що під час роботи Володимира Вишинського у Севастополі "я йому не допомагав, щоб перевірити його на стійкість".

Щодо колишнього прокурора Донецької області Романа Андреєва, то він переведений у центральний апарат й очолить Управління з оперативно-розшукової діяльності, нагляду та слідства.