У Житомирі легковик врізався у дитячий візок
11:13, 15 вересня 2011Кримінал
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Дитина в лікарні
Житомир. 15 вересня. УНІАН. У Житомирі легковий автомобіль врізався у дитячу коляску. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Житомирській області.
Близько 18.00 14 вересня на вулиці Черняхівського в м.Житомирі 31-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Житомирського району наїхав на дитячу коляску, яку везла житомирянка, перетинаючи проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП 1-річна дитина, що була в колясці, отримала травми та була госпіталізована в одну з житомирських лікарень.
Загалом на автошляхах Житомирщини упродовж минулої доби зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало двоє людей.
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