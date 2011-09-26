На Миколаївщині депутата міськради затримали за вимагання

Миколаївська область. 26 вересня. УНІАН. На Миколаївщині за вимагання грошей затримано депутата Южноукраїнської міської ради, голову міської організації однієї з політичних партій України, помічника-консультанта народного депутата України.



Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 13 вересня слідчим управлінням УМВС України в Миколаївській області в ході спільної з УБОЗ УМВС України в Миколаївській області реалізації матеріалів кримінальної справи порушеної прокурором Миколаївської області за ознаками ч.2 ст.189 КК України було затримано за вимагання 36-річного депутата Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, який є головою Южноукраїнської міської організації однієї з політичних партій, а також помічником-консультантом народного депутата України.

Як повідомило джерело, затриманий вже був раніше неодноразово судимий за хуліганство, грабіж та розбій.

„У зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, депутат отримав відомості про оформлення службового житла в м.Южноукраїнськ Миколаївської області одним з посадовців та за неповідомлення про нього відомостей, вимагав грошові кошти на загальну суму 80 тис. грн.”, - повідомило джерело.

Посадовець перерахував на розрахунковий рахунок, заздалегідь йому повідомлений, грошові кошти у сумі 50 тис. грн.

Проводиться розслідування. Проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання депутата, а також інших осіб, причетних до вимагання грошових коштів.



Підозрюваний у вимаганні депутат затриманий в порядку ст.115 КПК України, вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - повідомило джерело.



