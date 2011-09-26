На Миколаївщині депутата міськради затримали за вимагання

12:53, 26 вересня 2011
Кримінал
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За вимагання грошей від посадовця затримано депутата Южноукраїнської міської ради, помічника-консультанта народного депутата України

Миколаївська область. 26 вересня. УНІАН. На Миколаївщині за вимагання грошей затримано депутата Южноукраїнської міської ради,  голову міської організації однієї з політичних партій України, помічника-консультанта народного депутата України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 13 вересня слідчим управлінням УМВС України в Миколаївській області  в ході спільної   з УБОЗ  УМВС України в Миколаївській області реалізації  матеріалів  кримінальної справи порушеної прокурором Миколаївської області за ознаками ч.2 ст.189 КК України було затримано за вимагання  36-річного депутата Южноукраїнської міської ради Миколаївської області,  який є головою Южноукраїнської міської організації однієї з політичних партій, а також помічником-консультантом народного депутата України.

Як повідомило джерело, затриманий вже був раніше неодноразово судимий за хуліганство, грабіж та розбій. 

„У зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, депутат отримав відомості про оформлення службового житла в м.Южноукраїнськ Миколаївської області одним з посадовців та за неповідомлення про нього відомостей, вимагав грошові кошти на загальну суму 80 тис. грн.”, - повідомило джерело.

Посадовець перерахував на розрахунковий рахунок, заздалегідь йому повідомлений, грошові кошти у сумі 50 тис. грн.

Проводиться розслідування. Проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання депутата, а також інших осіб, причетних до вимагання грошових коштів.

Підозрюваний у вимаганні депутат затриманий в порядку ст.115 КПК України, вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - повідомило джерело.


 

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