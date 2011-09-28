На Рівненщині єгер застрелив чоловіка

Рівне. 28 вересня. УНІАН. У Рівненській області єгер із мисливської рушниці вбив безробітного, 27-річного жителя селища Зарічненського району.

Про це УНІАН повідомили в Управленні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначено в повідомлені, 26 вересня в Зарічненському районі Рівненської області єгер одного із українських товариств мисливців і рибалок, під час раптово виниклої сварки мимовільним пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці вбив безробітного 27-річного жителя селища Зарічненського району.

Зловмисника затримано. Зброю вилучено.