У Криму на хабарі затримано інспектора Держпожнагляду

Крим. 28 вересня. УНІАН. В Автономній Республіці Крим працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили інспектора державного пожежного нагляду Нижньогірського райвідділу ГУМНС України в автономії.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю МВС України.

Затриманий вимагав та отримав 400 дол. США хабара від приватного підприємця за погодження дозвільної документації для відкриття магазину.

Органами прокуратури стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.