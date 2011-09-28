Службовці ТзОВ завдали збитків Аграрному фонду на 24 млн. грн.

Хмельницький. 28 вересня. УНІАН. За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно службових осіб ТзОВ “Хмельницькхлібопродукт”.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, службовці цього року здійснили розтрату 14 тис. тонн зерна кукурудзи, яке належало Аграрному фонду України.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на понад 23,8 млн. грн.