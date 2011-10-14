На Львівщині перекинулася вантажівка з токсичною речовиною

Львів. 14 жовтня. УНІАН. На Львівщині перекинулася фура, яка перевозила високотоксичну речовину.

Як повідомила УНІАН депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Ірина Сех, аварія сталася близько 21.00 13 жовтня на міжнародній трасі Київ-Чоп у селі Дідилів Кам‘янка-Бузького району. Рух транспорту на даній ділянці дороги перекрито.

«Вантажівка майже в‘їхала в житловий будинок, збила електроопору і перекинулася. Внаслідок цього з фури висипалася токсична речовина, за даними фахівців – високотоксичний мононітрохлорбензол, який належить до першого класу небезпеки. Водій вантажівки загинув на місці пригоди», - розповіла Ірина Сех.

За словами депутата, «на Львівщині сталася аварія, яку можна порівняти з аварією в Ожидові».

«Фура перевозила високотоксичні речовини з порушеннями, без дотримання необхідних вимог при перевезенні небезпечних вантажів. Наслідки аварії можуть становити небезпеку для населення. За першими ознаками ми можемо говорити, щонайменше про евакуацію людей», - наголосила Ірина Сех.

Вона також повідомила, що начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області Мирослав Хом’як повідомив їй про те, що «на місце події виїхали працівники МНС і комісія з міністерства».

У коментарі УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко підтвердив, що у селі Дідилів вантажний автомобіль потрапив в аварію, однак, за його словами, «витоку рідини немає. Відчувається різкий запах. На місці події працюють фахівці МНС».