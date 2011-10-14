Водій «Форду» протаранив автомобіль ДАІ

Київ. 14 жовтня. УНІАН. 13 жовтня близько 18.30 на території Хмельницької області на автошляху Житомир-Чернівці сталося зіткнення легковика «Форд» з патрульним автомобілем ДАІ, який супроводжує офіційні делегації.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За попередніми даними, водій «Форду» потрапив в інше ДТП, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу. У цей час по вказаній смузі рухався службовий автомобіль ДАІ, у якого не було можливості уникнути зіткнення з легковиком.

За фактом ДТП наразі проводиться перевірка.