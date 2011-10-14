Банкіри привласнили з Фонду гарантування вкладів 444 млн. грн.

Київ. 14 жовтня. УНІАН. СБ України викрила групу банківських працівників, яка привласнила 444, 19 млн. грн. з державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даним фактом Головне слідче управління СБ України порушило кримінальну справу за за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно мешканців Черкаської та Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені до банківських установ, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн. склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи. Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надала нотаріально посвідчені довіреності особам, що мали безпосереднє відношення до ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський», на підставі яких останніми й були відкриті відповідні банківські рахунки.

Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. В подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали, як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».

Щодо одному зі співвиконавців злочинної схеми, колишній радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом м.Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Троє інших фігурантів справи перебувають на підписці про невиїзд.