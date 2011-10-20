Брифінг за участю начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександра Мечетного щодо виявлення фактів зникнення зброї у Львівському університеті внутрішніх справ

20 жовтня 2011 року, об 10.30 у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця,10) розпочнеться брифінг за участю начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС України генерал-майора міліції Олександра Мечетного щодо виявлення фактів зникнення зброї у Львівському університеті внутрішніх справ. Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-17-92, 256-16-30, 254-96-32, 254-73-87.

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