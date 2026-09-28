На вершині піраміди Хафри знайшли напис столітньої давнини зі Шотландії

Наразі встановити особу автора "графіті" точно не вдається.

Єгипетський фотограф Осама Шеріф Ельмедані виявив на своїх знімках вершин пірамід Гізи старі написи, зроблені ще в ті часи, коли туристам дозволялося вільно підніматися на 4500-річні споруди. Серед них – незвичайне "графіті": ім’я туриста, який побував тут ще в 1902 році й викарбував на камені власне нагадування про свій візит.

Геологи вважають, що це робота одного з найвідоміших "вчених-аматорів" своєї епохи в Шотландії, хоча, за їхніми словами, точне встановлення його особи залишається "цікавою загадкою", пише Daily Mail.

Напис "Дж. Нейлсон, Глазго, 1902" було помічено на вершині піраміди Хафра – другої за величиною з трьох головних пірамід на історичному об’єкті поблизу Каїра. Вважається, що автором напису є видатний шотландський вчений кінця XIX – початку XX століття Джеймс Нейлсон, який обіймав посаду члена ради та віцепрезидента Геологічного товариства Глазго.

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Нейлсон очолював експедиції по шотландських місцевостях, зокрема на острів Арран і скелю Ейлс-Крейг, у складі Андерсонівського товариства натуралістів. Він також подорожував за кордон і в травні 1902 року підготував доповідь під назвою "Нотатки про недавню подорож до Єгипту", опубліковану в працях Геологічного товариства Глазго.

Що відомо про цей напис

Секретар Геологічного товариства Глазго Ієн Міллар повідомив: "Рік, викарбуваний [на піраміді Хафра], нам видається 1902-м. Це збігається з часом його [вченого] перебування в Єгипті, його інтересом до типів каменю, використаних при будівництві тамтешніх храмів і пам’ятників, а також його інтересом як до археології, так і до геології".

Однак Міллар додав, що літера "Дж" у написі "могла б означати Джон, Джонатан або Джуліан", тож за відсутності усного чи письмового визнання або інших свідчень це ніколи не вдасться довести остаточно.

Експерт-геолог додав, що викарбування імен або символів на об’єктах історичного чи культурного значення "виглядає таким же давнім, як і сама людська історія", хоча підкреслив, що таку діяльність "не слід заохочувати".

Автора напису на піраміді 1902 року, втім, випередив сер Томас Ліптон, бакалійник із Глазго, який став одним із перших глобальних підприємців завдяки своєму бренду чаю Lipton's Tea. За наявними даними, він заплатив, щоб його прізвище та слово "Шотландія" викарбували в камені над входом до Великої піраміди під час його перебування в Єгипті 1882 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що археологи знайшли в печерах артефакти, які в чотири рази старші за Велику єгипетську піраміду.

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