Будинки в Україні подорожчали: в одному з регіонів ціни підскочили на майже 60%

У столиці середня повна вартість будинку досягла 280 тисяч доларів.

За рік ціни на приватні будинки зросли у більшості регіонів України, а найпомітніше подорожчання зафіксували на Київщині – одразу на 58%, йдеться в дослідженні DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що найвищі ціни у столиці, де в середньому повна вартість будинку становить 280 тис. дол., при середній вартості квадратного метра у 1 389 дол. та річному зростанню на 27%.

До п'ятірки регіонів, де повна вартість власного будинку перевищує 100 тис. дол. також увійшли:

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Київська область (без урахування Києва): повна вартість об’єкта – 150 тис. дол., квадратний метр – 993 дол., річна динаміка ціни – +58%;

Закарпатська область: 136 тис. дол., 957 дол. за кв. м. (+5%);

Львівська область: 119 тис. дол., 883 дол. за кв. м. (+28%);

Івано-Франківська область: 110 тис. дол., 798 дол. за кв. м.(+16%);

Одеська область: 105 тис. дол., 833 дол. за кв. м. (+11%).

Скільки коштує власний будинок у передмісті Києва

Аналітики зазначають, що у передмісті столиці приватний будинок у середньому коштує 160 тис. дол., це на 21% дорожче, ніж минулого року. А квадратний метр такої нерухомості у середньому оцінюється в 1 143 дол.

Серед найпопулярніших населених пунктів Київської агломерації найдорожчим виявились Вишгород (389 тис. дол.), Бровари (275 тис. дол.) та Гатне (220 тис. дол.). А найвигідніше будинок можна придбати у Вишневому (76 тис. дол.), Гостомелі (85 тис. дол.) та Ірпені (105 тис. дол.).

Найбільше за рік подорожчали будинки у Броварах (+112%), Вишгороді (+56%) та Борисполі (+32%). Також помітно зросли ціни у Софіївській Борщагівці (+27%, до 165 тис. дол.), Крюківщині та Бучі (по +20%, до 156 тис. дол. і 143 тис. дол. відповідно), а також у Петропавлівській Борщагівці (+16%, до 185 тис. дол.). Єдиний населений пункт, де будинки подешевшали, - Чабани, де ціна знизилася на 21% - до 115 тис. дол.

Ринок нерухомості - останні новини

24 вересня стало відомо, що вартість квартир за рік зросла в усіх обласних центрах, окрім Херсона та Рівного, де показник за рік навпаки зменшився. Київ за ціною посідає третє місце, тоді як найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Ужгороді.

За даними "OLX Нерухомість", медіанна вартість квартир в країні у доларах підвищилася на 3%. Тоді повідомлялося, що в червні вона становить понад 61 тисячу доларів.

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