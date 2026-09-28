ТЦК мобілізував батька дитини з інвалідністю: що вирішив суд

Чоловік двічі подавав документи на відстрочку через виховання сина з інвалідністю, однак його все одно призвали на військову службу.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконними накази про мобілізацію чоловіка та його зарахування до списків особового складу. Суд встановив, що ще до призову він звертався за відстрочкою у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю, пише Судово-юридична газета.

10 вересня 2026 року суд розглянув справу № 160/13127/26 за позовом військовослужбовця до ТЦК та військової частини. Чоловік повідомив, що виховує сина з інвалідністю віком до 18 років. У зв’язку з цим він двічі подавав заяви про надання відстрочки – 8 липня та 16 грудня 2024 року.

До звернень він додав необхідні документи, зокрема медичний висновок про дитину з інвалідністю, індивідуальну програму реабілітації, свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб.

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За словами позивача, на першу заяву він відповіді не отримав. Водночас ТЦК повідомив, що другу заяву зареєстрували та розглянули на засіданні комісії 24 грудня 2024 року. Після цього чоловікові направили довідку форми 6.

Попри це, 13 жовтня 2025 року його призвали на військову службу під час мобілізації.

Що говорили ТЦК та військова частина

У ТЦК зазначили, що в день призову чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Також там стверджували, що він не був заброньований і не мав права на відстрочку.

Військова частина зі свого боку вказала, що ТЦК повідомляв чоловіка про розгляд його заяви та направлення довідки форми 6.

Після мобілізації чоловік подав рапорт про звільнення з військової служби через виховання дитини з інвалідністю. Однак 25 квітня 2026 року йому відмовили.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що син позивача є дитиною з інвалідністю. Також було встановлено, що заяви про відстрочку разом із необхідними документами чоловік направив поштою ще до мобілізації.

При цьому суд не встановив доказів надання відповіді на першу заяву. Щодо другої заяви було підтверджено, що її зареєстрували та розглянули комісією 24 грудня 2024 року.

Суд також зазначив, що відповідач не надав на вимогу суду оскаржуваний наказ про призов.

Чому мобілізацію скасували

Суд дійшов висновку, що чоловік належним чином реалізував право на відстрочку ще до призову: він подав відповідні заяви та необхідні документи, а його звернення від 16 грудня 2024 року було розглянуто комісією.

Відтак його призов 13 жовтня 2025 року відбувся всупереч чинній відстрочці, яка виключала можливість призову.

Наказ про зарахування чоловіка до списків особового складу суд також скасував, оскільки він був похідним від наказу про призов.

Яке рішення ухвалив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка. Суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК від 13 жовтня 2025 року в частині його призову та направлення до військової частини.

Також було скасовано наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу. Військову частину зобов’язали звільнити позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Крім того, з ТЦК на користь чоловіка стягнули 2 129 гривень 92 копійки судових витрат зі сплати судового збору.

Мобілізація в Україні - інші справи

Як повідомляв УНІАН, раніше суд визнав незаконним рішення ТЦК про скасування відстрочки аспіранту та його мобілізацію. Було встановлено, що чоловік продовжував навчання й виконував індивідуальний план, а ТЦК не мав повноважень перевіряти успішність чи відвідування занять.

Також Тернопільський окружний адміністративний суд визнав незаконним скасування відстрочки військовозобов’язаному, який здійснював постійний догляд за хворою матір’ю. Після анулювання відстрочки чоловіка вже наступного дня мобілізували.

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