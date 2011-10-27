Затримано чоловіка, який “замінував” міськраду Євпаторії
“Терорист” має вищу юридичну освіту
Сімферополь. 27 жовтня. УНІАН. Співробітники міліції затримали жителя Євпаторії, який на початку цього тижня зробив по телефону помилкове повідомлення про замінування Євпаторійського міської ради.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
Телефонний «терорист» має вищу юридичну освіту, щоправда, зараз займається приватним перевезенням.
«29-річний чоловік повністю визнав свою вину. На допиті він пояснив слідчому, що повідомив про помилкове замінування задля жарту», - сказано в прес-релізі.
За «жарт» йому загрожує штраф, арешт або обмеження свободи на строк до трьох років. Крім того, телефонному «терористу» доведеться відшкодувати матеріальні збитки, пов`язані з порушенням нормального режиму роботи як виконкому, так і всіх служб, які брали участь в евакуації держслужбовців.
Раніше євпаторієц притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж.