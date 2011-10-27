Затримано банду, яка готувала розбійний напад на обмінник

Ужгород. 27 жовтня. УНІАН. Працівники УБОЗ УМВС України в Закарпатській області припинили протиправну діяльність учасників організованої злочинної групи, причетних до вчинення збройних нападів на приватних підприємців. До її складу входили двоє уродженців Закарпаття у віці 38 та 36 років, а також один 26-річний мешканець Кіровоградської області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Після того, як оперативникам стало відомо про готування зловмисників до розбійного нападу на пункт обміну валют, діяльність групи було взято під пильний контроль, а операція по їх затриманню планувалася до дрібниць. До того ж, працівники УБОЗ з’ясували, що один зі зловмисників кілька років тому відбував покарання в Чехії за вчинення вимагання з використанням вогнепальної зброї, тому діяти при затриманні розбійників потрібно було максимально уважно.

Напад на пункт обміну валют був запланований грабіжниками на вчорашній вечір, однак їх по дорозі на «справу» затримали навпроти Хустського міського автовокзалу.

При огляді слідчо-оперативною групою місця пригоди, під чохлом пасажирського сидіння автомобіля, на якому приїхали зловмисники, був виявлений пістолет іноземного виробництва, а під водійським сидінням – предмети, зовні схожі на гранату та запал до неї. Ще по одному подібному «сюрпризу» правоохоронці виявили і в кишенях обох закарпатців. Крім того, під килимком на підлозі автомобіля слідчі виявили штик-ніж іноземного виробництва.

Наразі зловмисники затримані, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Оперативники продовжують перевіряти затриманих на можливу причетність до інших подібних злочинів.

Як зазначає УЗГ, з початку року працівники спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю виявили та вилучили майже 300 одиниць вогнепальної зброї, в тому числі, 118 – нарізної та 136 – гладкоствольної. Серед цього арсеналу – 14 автоматів, 19 гвинтівок, майже 200 пістолетів та близько півтора десятка револьверів. Крім того, були вилучені майже 180 гранат та один гранатомет.

Фото УЗГ МВС України