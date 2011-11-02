У Севастополі шахраї "заробляють" представляючись міліціонерами

Севастополь. 2 листопада. УНІАН. У Севастополі за 10 місяців цього року зареєстровано 33 заяви й повідомлення про шахрайські дії з використанням стаціонарного та мобільного телефонного зв`язку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший інспектор сектора зв`язків із громадськістю УМВС України в Севастополі Ольга ЯРМОЛЕНКО.

За її словами, суть шахрайства полягає в тому, що зловмисники дзвонять на мобільний або міський телефон і, представляючись співробітником міліції, під приводом звільнення родича від кримінальної відповідальності за скоєння ним нібито злочину або дорожньо-транспортної пригоди вимагають перерахувати гроші на рахунок у банку або на номер мобільного телефону.

Так, за інформацією О.ЯРМОЛЕНКО, нещодавно таким чином жителька Севастополя перерахувала на рахунок телефонного шахрая 30 тис. грн. Увечері жінці зателефонував чоловік, який представився оперуповноваженим харківського відділення міліції, й розповів, що її син, який перебуває у відрядженні в Харкові потрапив у неприємну ситуацію й звинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень. Якщо, мовляв, терміново не буде переведено на вказаний рахунок певну суму, завтра стосовно сина порушать кримінальну справу й посадять на декілька років. Вранці жінка вже перевела гроші через банкомат на вказаний рахунок, навіть не подумавши зателефонувати сину й переконатися, що з ним усе гаразд. Насправді, син не був у міліції, не звинувачувався в нанесенні тілесних ушкоджень.

Постраждала від дій шахраїв звернулася по допомогу в Гагарінській райвідділ міліції.