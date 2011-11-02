У Львові внаслідок зіткнення двох маршруток постраждало 12 осіб

Львів. 2 листопада. УНІАН. Під час ДТП у Львові постраждало 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 1 листопада о 16.30 на вул. Пасічній, 27 43-річний водій автобуса «БАЗ», що курсує за маршрутом №30, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом «БАЗ» цього ж маршруту під керуванням 38-річного водія.

Після ДТП за медичною допомогою звернулися 10 пасажирів, 8 з яких були відпущені додому. Один з водіїв з переломом гомілок був госпіталізований, інший - отримав забій тім’яної ділянки, забої стегна і після надання меддопомоги відпущений додому.