Депутати пропонують заборонити діяльність колекторів

Київ. 2 листопада. УНІАН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9379 Юрія Полунєєва (фракція Партії регіонів) про заборону діяльності колекторських компаній щодо фізичних осіб — боржників.

Як наголошується в пояснювальній записці, на сьогодні відсутнє законодавче визначення колекторських послуг.

«Колекторська діяльність тісно межує із кримінально караними діяннями разом з іншими порушеннями законодавства», — стверджує автор законопроекту.

Разом з тим, на сьогодні в Україні зараз більше 200 компаній надають послуги з повернення боргів. А станом на кінець 2010 року загальний обсяг боргів, переданих колекторським агентствам, склав більше 10 млрд грн.

Проектом закону вводиться тимчасова заборона на надання колекторських послуг щодо фізичних осіб — боржників, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству тощо.

Законом також пропонується визначити термін «колекторські послуги» та відповідальність за порушення закону.

"Дзеркало тижня. Україна"