Підприємець незаконно отримав у банку 1,1 млн. грн. кредиту
12:26, 04 листопада 2011Кримінал
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Порушено карну справу
Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. На Дніпропетровщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у шахрайстві викрили директора ТОВ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затримана в 2008 році надала до банківської установи неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й отримала кредит у сумі 1,1 млн. грн., який не повернула.
Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) КК України.
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