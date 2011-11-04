Підприємець незаконно отримав у банку 1,1 млн. грн. кредиту

Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. На Дніпропетровщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у шахрайстві викрили директора ТОВ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затримана в 2008 році надала до банківської установи неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й отримала кредит у сумі 1,1 млн. грн., який не повернула.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) КК України.